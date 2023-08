Fecchio, arrivano i pompieri: in piazza percorso ludico per i bambini.

Domenica 10 settembre 2023 ci sarà da divertirsi per i bambini a Fecchio. La piazza Orombelli e Contadini ospiterà infatti un percorso ludico organizzato dai Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Cantù in collaborazione con i colleghi di Lomazzo. Gonfiabili, scivoli, pali da cui scendere in divisa da pompiere: un vero e proprio piccolo parco giochi per i bambini.

L'evento, che andrà in scena dalle 9.30 alle 18.30 con la collaborazione del Caffecchio e il patrocinio del Comune di Cantù, avrà anche un fine benefico. Parte del ricavato della giornata sarà infatti devoluto dagli organizzatori al progetto "Vola in alto" per l'acquisto di una piattaforma antincendio da donare ai Vigili del fuoco volontari di Cantù.

Foto di repertorio