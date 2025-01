Ferdinando Scianna incontra gli studenti del Melotti

Mercoledì 22 gennaio gli studenti del liceo artistico e delle scienze umane "Fausto Melotti" di Cantù incontreranno il fotografo Ferdinando Scianna.

L'appuntamento

Coordinatrice dell'incontro è la professoressa Antonella Grianta che definisce l'appuntamento di mercoledì 22 gennaio come un "dialogo tra Ferdinando Scianna e gli studenti del Melotti".

L'incontro tra il fotografo e fotoreporter e i ragazzi e le ragazze del liceo Melotti si inserisce nell'ambito del progetto didattico "Artemisia non si ferma", che ha come coordinatrice la professoressa Grianta.

L'insegnante spiega così il progetto "Artemisia non si ferma":

"E’ un progetto nato tre anni fa per affrontare il tema della parità di genere e si sviluppa in maniera articolata, con il coinvolgimento di alcune associazioni come, ad esempio, Telefono donna. Ogni anno il progetto giro intorno a una donna e ì la figura al centro del progetto di quest’anno è Tina Modotti e si collega anche con un corso di fotografia che stiamo facendo a scuola".

Ad essere coinvolti sono gli studenti e le studentesse delle classi 5F, 5B, 4A e 3C che si stanno preparando all’incontro con il famoso fotografo italiano.

Conclude Grianta:

"Siamo onoratissimi della sua presenza. Le classi del progetto si stanno preparando su Scianna, come hanno già fatto su Tina Modotti. Saranno loro stessi a fare le domande al fotografo: sarà una sorta di dialogo tra lui e i ragazzi. Grazie alla sua esperienza, Scianna potrà dare tanto ai nostri ragazzi e ragazze".

L'appuntamento tra Scianna e gli studenti, dal titolo "Fotografie come racconti", si svolgerà mercoledì 22 gennaio alle 10 all’auditorium in via Andina 8 del liceo Melotti.