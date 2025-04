Ferma nel posteggio, l'auto prende fuoco

L'auto era ferma nel posteggio quando ha preso fuoco, tanto da rendere necessario l'intervento dei pompieri

In azione

L'intervento di soccorso tecnico urgente è scattato ieri sera, venerdì, alle 22.20 circa per incendio autovettura in sosta, sulla SS Dei Giovi in Cermenate, all'interno di un piazzale sterrato con parcheggio anche di mezzi pesanti.

Tre squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Lomazzo e Cantù hanno lavorato per lo spegnimento e messa in sicurezza dello scenario; in particolare i VVF si sono adoperati affinché il carburante infiammato per il collasso del serbatoio del veicolo non si propagasse ad una motrice di un TIR. Non si segnalano persone coinvolte.