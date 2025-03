Fermiamoci: via alla raccolta fondi per uno sportello sanitario. Il progetto dell'associazione di Anzano è stato presentato dalla presidente, avvocato Elena Mauri.

Una raccolta fondi per predisporre uno sportello sanitario per donne

Dal 11 marzo al 10 aprile Fermiamoci, grazie al sostegno di BCC Brianza e Laghi , lancerà sulla piattaforma digitale di Ginger una campagna di raccolta fondi per sostenere il progetto Spazio salute per offrire prestazioni sanitarie gratuite a giovani ragazze e donne con difficoltà economiche per garantire loro un percorso di benessere fisico ed emotivo. Lo spazio sarà predisposto ad Alserio, di fronte al Municipio.

"Il progetto prevede l'avvio di un centro sanitario dove ciascuna donna possa trovare un supporto necessario per avviare un percorso di salute completo che riguardi il corpo ma anche la mente e le emnozioni. Il centro medico, che mira a non essere solo un ambulatorio, ma un vero e proprio punto di riferimento, sarà gestito da personale medico altamente qualificato", spiega la presidente Mauri.

L’obiettivo è raggiungere 2.670 euro per sostenere le attività sanitarie per 5 mesi. "Poi se la generosità delle persone lo permetterà, andremo avanti con la raccolta per garantire altri 5 mesi", sottolinea Mauri. "Ogni contributo conta e investire sul benessere e sulla salute delle donne significa investire sul fgutuero di intere famiglie e comunità".