Ferragosto, si brinda al "Beer park"

Evento

Nel freschissimo Parco Barni buon cibo e buona musica

Torna l'appuntamento con Paneliquido in collaborazione con l'Amministrazione comunale

Una manifestazione che è ormai una tradizione

Sempre a Ferragosto. Sempre al Parco Barni. Paneliquido, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, torna a Canzo da oggi, giovedì 14 agosto, e ci resterà fino a domenica 16. Dalle 18 alla una si svolgerà il "Beer park", una manifestazione che è ormai una tradizione con buon cibo, ottima birra e musica per cantare e ballare.

Birre artigianali e cibo anche veg

L'ingresso all'evento è gratuito e chi vorrà passare al Parco Barni in questi tre giorni troverà una selezione di birre artigianali alla spina di alta qualità di diversi birrifici, tra cui Amerino, Birrificio Italiano, Edit, Lambrate, Liquida, Ov, Porta bruciata e War. Ci sarà anche una proposta senza glutine.

Il tutto può essere accompagnato dagli arrosticini abruzzesi de Lo stecchino d'oro e dagli hamburger pazzeschi - anche veg - di Basulon per un buon aperitivo o una cena.

Tre proposte musicali per tutti i gusti

Non potrà mancare nemmeno una proposta artistica. Oggi, si esibiranno I Parrucconi con la loro proposta dance anni Settanta e Ottanta; domani, venerdì, sarà la volta di un party anni Novanta con il dj set di Fabio Borghetti; sabato si chiuderà con la musica dal vivo di Manny & the kids.