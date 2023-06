Ferrovienord: pubblicato il bando di progettazione per il rinnovamento della stazione di Como Borghi

La stazione di Como Borghi si rinnoverà completamente e l'iter è ufficialmente iniziato con la pubblicazione del bando di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualificazione. L’intervento, che prevede tra l’altro la messa a standard della stazione con nuove banchine e pensiline, il rinnovo dell’armamento ferroviario e degli impianti, include anche la realizzazione di un sottopasso pedonale per l’accesso alla stazione da via Carloni.

Ecco il dettaglio delle opere:

“Grazie alla collaborazione tra Ferrovienord e Regione Lombardia prende il via un altro importante intervento per garantire maggiore fruibilità agli utenti delle stazioni lombarde. I lavori per la riqualificazione della stazione di Como Borghi ci consentono non solo di restituire una stazione più bella e moderna ma anche più sicura, in quanto la realizzazione del sottopasso pedonale assicurerà una maggiore sicurezza a chi frequenta la stazione e anche ai residenti. Ancora una volta Regione Lombardia conferma il proprio impegno a favore di interventi di riqualificazione delle nostre stazioni, riconoscendo il ruolo centrale che rivestono all’interno delle città e dei paesi” dichiara l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi.

“La stazione di Como Borghi si appresta a cambiare volto grazie ai lavori finanziati da Regione Lombardia, garantendo una migliore fruibilità per tutti gli utenti e favorendo la regolarità della circolazione ferroviaria - commenta il presidente di FERROVIENORD Fulvio Caradonna -. Inoltre, il nuovo sottopasso di stazione permetterà l’accesso pedonale allo scalo da via Carloni anche durante la chiusura del passaggio a livello, andando a risolvere in modo definitivo una situazione di disagio particolarmente sentita non solo dagli utenti della stazione ma anche dagli abitanti del quartiere”.