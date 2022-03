Un fortunato giocatore nel Comasco.

Il concorso del lotto di martedì 8 marzo ha premiato la Lombardia con vincite per oltre 44mila euro. Tra i fortunati c'è anche un comasco.

Festa a Bizzarone: vittoria al Lotto

Festa a Bizzarone, in provincia di Como, dove un giocatore ha centrato tre ambi e un terno sulla ruota di Bari, vincendo 15.250 euro. L'altro vincitore è invece milanese, si è portato a casa 28mila e 800 euro centrando tre ambi e un terno sulla ruota di Firenze L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 4,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 194,4 milioni dall'inizio dell'anno.