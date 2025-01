Festa a Cantù per l'inaugurazione del Salone dei Convegni

“Sono particolarmente felice quando le risorse regionali vengono utilizzate per progetti che possono aiutare ad avvicinare la cittadinanza al mondo delle istituzioni - ha aggiunto l'assessore Fermi - Il Salone dei convegni, che rappresenta il centro vitale di questa comunità, torna oggi a splendere dopo un’importante opera di ristrutturazione, per la quale ha contribuito anche Regione Lombardia, ed è pronto a ospitare nuovamente idee, dibattiti e progetti per il futuro. E’ uno spazio di incontro, di confronto e di crescita condivisa e la sua restituzione alla città rappresenta un passo concreto per riaccendere il dialogo tra cittadini e istituzioni, per rinsaldare il senso di appartenenza e per dare nuova forza alla partecipazione attiva della comunità, anche attraverso il Consiglio comunale, che tornerà ad essere convocato in questi spazi. Da ultimo non posso che essere particolarmente soddisfatto anche del fatto che le risorse regionali siano state utilizzate per fare un passo deciso nel campo dell’innovazione, con interventi di efficientamento energetico, di messa in sicurezza e di potenziamento tecnologico"

“È con grande soddisfazione che possiamo inaugurare il nuovo Salone dei Convegni, che oggi, finalmente, si presenta all’altezza di ciò che la città di Cantù merita - ha concluso l'assessore Cattaneo - Abbiamo realizzato i lavori in tempi straordinariamente rapidi, trasformando completamente la struttura: rendendola inclusiva, moderna e tecnologicamente all’avanguardia. In pochi mesi, siamo riusciti a intervenire su ogni aspetto: dall’efficienza energetica, grazie a impianti elettrici, domotici e idraulici di ultima generazione, fino alla planimetria, passando per la gestione multimediale e il completo abbattimento delle barriere architettoniche. Il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato a questo progetto con impegno e dedizione, restituendo alla nostra città un luogo d’incontro, ora tornato ad essere motivo di orgoglio e fiore all’occhiello per tutta Cantù”