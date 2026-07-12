Festa al parco de La Rizzada: edizione record

Un’edizione da record. La nona Festa al parco a Cantù, organizzata da La Rizzada Aps presieduta da Luigi Marelli, è stata un autentico successo.

L’evento

Si è svolta in via Vitruvio, a Vighizzolo, nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 24. «Quella di domenica scorsa è stata un’edizione da record, che dimostra il crescente apprezzamento per la manifestazione – ha precisato il presidente del sodalizio della frazione canturina – Il torneo di bocce ha visto la partecipazione di 16 coppie, anche questo un record. Occorre dire che per fortuna le condizioni meteo ci ha favorito: una leggera brezza, infatti, ha reso sopportabili anche le ore più calde del pomeriggio. I musicisti Mario D’Ambrosio e Rino Travagliante non hanno deluso le attese, così come non hanno deluso le attese i numerosi ballerini, che si sono mossi sulle note degli artisti. Tutti hanno apprezzato le salamelle del salumificio Baldo, cotte con maestria dai nostri volontari, che per l’occasione esibivano la nuova maglietta. Un risultato, dunque, che sarà un ulteriore stimolo per la prossima edizione, alla quale fin da ora estendiamo l’invito a tutti coloro che vorranno partecipare».