Festa alla "Don Allievi" per la centenaria Emilia

Grande festa alla Rsa "Don Allievi" per i cento anni di Emilia Colombo. Classe 1924, la donna ha raggiunto il meraviglioso traguardo del secolo di vita lo scorso venerdì, 26 aprile, e ha festeggiato l’importante compleanno circondata dall’affetto dei famigliari e degli ospiti della struttura, oltre che dello staff che vi opera.

La storia di Emilia

Originaria di Lambrugo, Colombo è ospite della residenza per anziani alzatese da cinque anni. Donna molto gentile, disponibile ma anche molto riservata di carattere, ha dedicato una vita alla sua famiglia di cui si è presa cura amorevolmente.

Ha compiuto cento anni lo scorso venerdì e a festeggiarla, oltre alla figlia Clara e ai nipoti, hanno raggiunto la Rsa anche il vicesindaco di Lambrugo Dario Bertarini e il parroco di Alzate, don Lodovico Colombo. Con loro sono intervenuti al bel momento di festa anche i responsabili della residenza alzatese e tutto lo staff di volontari e operatori che quotidianamente si prende cura degli ospiti della struttura.

Un momento di grande emozione per la centenaria, che ha speso parole di ringraziamento per il personale della struttura. Anche i famigliari di Colombo hanno speso parole di gratitudine per il personale che opera alla "Don Allievi".

"Un grazie di vero cuore a tutti per la festa..."

