Torna la "Festa della Croce Rossa" del Comitato Triangolo Lariano

Tre giornate dedicate alla solidarietà, alla prevenzione, all’informazione e al divertimento, con un programma ricco di iniziative per tutte le età.

Torna da venerdì 25 a domenica 27 luglio la "Festa della Croce Rossa" organizzata dal Comitato di Triangolo Lariano all’area ricreativa di Valbrona.

Domenica "Missione Cri"

Il cuore della manifestazione sarà domenica con "Missione Cri", un’intera giornata pensata per raccontare e mostrare da vicino cosa significa far parte della Croce Rossa Italiana. Una vera e propria esperienza immersiva aperta alla cittadinanza: un’occasione per conoscere chi ogni giorno opera in silenzio al fianco della collettività, con competenza, passione e spirito di servizio. Dalle dimostrazioni pratiche di manovre salvavita alle simulazioni, dai laboratori per bambini alle attività informative, i volontari del Comitato Cri di Triangolo Lariano e del Comitato Regionale di Croce Rossa guideranno i partecipanti in un viaggio alla scoperta delle tante anime dell’associazione.

Sarà anche possibile incontrare e confrontarsi con le componenti specialistiche: dalle Infermiere Volontarie al Corpo Militare Cri, dagli operatori del soccorso in acqua (Opsa) agli esperti dei Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali, passando per le Unità Cinofile e il team di supporto psicologico per le emergenze. Un’occasione rara per vedere all’opera chi è preparato ad agire nei momenti più difficili, sia a livello locale che internazionale. La giornata sarà anche dedicata alla prevenzione con la possibilità, dalle 8.30 alle 10.30, di effettuare gratuitamente il controllo della pressione arteriosa e la misurazione del tasso glicemico, presentandosi a digiuno.

Durante l’intero weekend si potranno gustare piatti tipici della tradizione, anche da asporto, e non mancherà la musica dal vivo: venerdì sera si esibirà Dj Stefanoni, sabato e domenica l’Orchestra Lanzi. Sempre domenica sera, nel corso della serata musicale, avrà luogo anche l’attesa estrazione della sottoscrizione a premi, uno dei momenti più partecipati della festa.

"La Festa della Croce Rossa di Valbrona è da sempre molto più di un semplice appuntamento estivo: è un momento di incontro tra i volontari e la comunità, un’occasione per trasmettere valori fondamentali come l’umanità, l’imparzialità e la solidarietà - fanno sapere dal Comitato di Triangolo Lariano - Ringraziamo fin da ora tutti coloro che sceglieranno di partecipare e contribuire al sostegno di un’organizzazione che ogni giorno lavora, spesso lontano dai riflettori, per garantire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. L’ingresso alla manifestazione è libero e l’invito è rivolto a tutti: la Cri vi aspetta".