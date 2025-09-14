Festa dei canestri e saluto al vicario che lascia la parrocchia

Festa dei canestri in parrocchia a Olgiate Comasco e saluto a don Francesco Orsi, che dopo otto anni lascia la comunità parrocchiale olgiatese.

La tradizione

Ieri, sabato 13 settembre, la giornata di festa ha unito anche la gioia per l’ordinazione diaconale di Giovanni Ballerini. Alla messa delle 17 la prima predicazione di don Giovanni. Poi incanto dei canestri, proseguito in serata e crotto affollato. Oggi, domenica 14 settembre, in servizio il volontariato col banco vendita, la pesca di beneficenza, lo stand delle torte e del gruppo sportivo dell’oratorio San Giovanni Bosco.

Il saluto al vicario

Alle 18 l’attesa messa per il saluto e il ringraziamento a don Francesco Orsi. Dopo otto anni di servizio come vicario a Olgiate Comasco, il vescovo l’ha chiamato a un nuovo incarico.

Giochi e crotto

Alle 12.30 il pranzo comunitario. Nel pomeriggio domenicale attivo lo spazio con vari giochi e in serata attivo ancora il crotto.