Festa dei canestri insieme alla parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano

Festa dei canestri a Olgiate Comasco con la parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano.

Festa dei canestri

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre la parrocchia olgiatese sarà impegnata nel tradizionale appuntamento. Programma di ampio respiro, con l’intento di coinvolgere parrocchiani di ogni età. Si comincia nel pomeriggio di venerdì: alle 16 l’apertura del crotto, del servizio bar e via libera ai giochi. Menù con pietanze cucinate su griglia a legna. Alle 21 musica pop rock con i Notyet. Stesso programma per la giornata di sabato. Domenica 13 settembre, invece, alle 15 apertura del servizio bar e di nuovo giochi, in particolare il torneo di calcio saponato. Dalle 19 cucina siciliana insieme agli Amici di San Cataldo: arancini, pane con panelle, cannoli, pasta alla norma.

Il servizio d’asporto

Sabato pomeriggio, dalle 16, e domenica dalle 8.30, sul piazzale della chiesa, il servizio d’asporto, disponibile prima e dopo le messe in chiesa parrocchiale. Inoltre, il banco vendita, lo stand con le torte e la presenza del Gruppo sportivo San Giovanni Bosco con le crepes. Nell’oratorio che non c’è, invece, pesca di beneficenza.

Calcio saponato

Previsti giochi di abilità, sfide, gonfiabili e calcio saponato. Il torneo di calcio saponato è aperto a partecipanti dai 16 ai 30 anni di età: quota di iscrizione, 10 euro a persona. Per le iscrizioni e per ulteriori informazioni è possibile contattare su WhatsApp il numero 377-9758416 (Luca).

Le premiazioni del Grest

Bimbe e bimbi, ragazze e ragazzi del Grest, con le magliette delle loro squadre, sono invitati alla messa che sarà celebrata sabato 12 settembre alle 17. A seguire, nel giardino parrocchiale, il momento delle premiazioni del Grest.