Momento di incontro sentito e apprezzato per la festa dei nonni alla scuola dell'infanzia comunale di Bulgarograsso.

Festa dei nonni alla materna bulgarese

Oggi, mercoledì 2 ottobre, l'Amministrazione comunale ha organizzato un momento per i nonni alla scuola dell’infanzia. "Data la pioggia di stamattina si è svolto nel salone più grande, i bambini hanno accolto i nonni con delle canzoncine - racconta l'assessore Erika Mandaglio - Quest’anno è stata proposta una caccia al tesoro per cui ogni nonno, mano nella mano del proprio nipotino, ha dovuto seguire gli indirizzi e trovare un piccolo dono. Ogni coppia nonno e nipote, poi, è andata nella propria classe per fare un lavoretto insieme". Presenti anche i piccolissimi della sezione primavera. Il momento si è concluso con una colazione tutto insieme