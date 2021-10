in edicola

La sezione erbese raggiunge quest’anno l’importante traguardo dei 70 anni di attività e celebra la ricorrenza con i suoi iscritti.

Importante appuntamento domani, domenica 10 ottobre 2021, a Erba con la Festa del donatore Avis, che quest’anno festeggia i 70 anni di attività.

Festa del donatore Avis a Erba

Il programma della festa, tradizionalmente itinerante tra i diversi paesi del territorio e che, per l’importante traguardo torna in città, prevede la messa alle 10 in Prepositura, a seguire l’intervento del Corpo musicale Santa Maria Assunta di Parravicino e poi, alle 11.45, il trasferimento all’Excelsior per la distribuzione delle benemerenze. Sono davvero tantissimi gli avisini che verranno premiati per la loro generosità.

(Foto archivio festa Avis 2019)

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 9 ottobre 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui