Festa del gatto: in occasione della giornata internazionale dedicata ai nostri amati mici, che si festeggerà mercoledì 16 febbraio, il Giornale di Cantù vuole dare spazio agli affettuosi animali da compagnia e i loro proprietari.

Festa del gatto: inviateci le foto dei vostri amati mici

Secondo le stime dell’osservatorio europeo “Euromonitor”, del giugno 2014, i gatti in Italia sono circa 7,5 milioni, ovvero il 12% del totale degli animali da compagnia. Per questo è giusto onorare una presenza sempre più costante nelle nostre case e famiglie. Tutti coloro che vogliono ammirare la bellezza del proprio amico a quattro zampe tra le pagine del nostro giornale, possono dunque inviarci la foto entro mercoledì 16 febbraio all’indirizzo e-mail giornaledicomo@gmail.com oppure via whatsapp al numero 3316227369.

Ricordate anche di indicare il nome del gatto, quello del padrone e il Comune di residenza. Sul numero in edicola da sabato 19 febbraio, in occasione della giornata internazionale, verranno pubblicate tutte le foto.