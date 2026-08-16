Festa del Santo Crocifisso: ci sarà il saluto al parroco che se ne va

A settembre i due barnabiti lasceranno Eupilio e Longone e a guidare la comunità pastorale Samz dal prossimo autunno sarà don Andrea Lotterio, attualmente alla guida della parrocchia di Malgrate

Omaggio ai due sacerdoti

Si svolgerà domani, lunedì 17 agosto, il saluto a padre Giovanni Giovenzana e padre Savino Vulso, rispettivamente parroco e vicario parrocchiale della comunità pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria. La parrocchia ha scelto di rendere omaggio ai due sacerdoti nella giornata dedicata al Santo Crocifisso.

Ecco il programma della festa

La giornata si aprirà alle 7 con la celebrazione votiva dedicata ai fedeli di Cesana, come tradizione.

Alle 10 ci sarà la messa solenne nella chiesa di San Giorgio in cui si saluteranno i due sacerdoti. A seguire, alle 12.30, ci sarà il pranzo in oratorio che darà modo ai fedeli di condividere un momento di amicizia e di riconoscenza con padre Giovanni e padre Savino. A chiudere la giornata sarà la tradizionale processione del Santo Crocifisso e della Madonna prevista per le 20.30 con la solenne benedizione.

A chiudere la presenza dei Barnabiti nella Samz sarà il pellegrinaggio in Turchia che si svolgerà dal 23 al 30 agosto prossimi e l’oratorio settembrino dal 31 agosto all’11 settembre.