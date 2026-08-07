Festa del santuario: l’appuntamento finale è la Messa con l’arcivescovo Mario Delpini

Inverigo, festa del santuario Santa Maria della Noce: l’appuntamento conclusivo è la Messa con l’arcivescovo Mario Delpini.

Festa già iniziata

La festa del santuario Santa Maria della Noce ha preso il via mercoledì 5 luglio con l’apertura della mostra fotografica “Scopriamo il Santuario”. La festa si protrarrà per dieci giorni e terminerà il giorno di Ferragosto. Tanti saranno gli appuntamenti, in primis religiosi, ma non mancheranno momenti conviviali. Ogni sera non mancheranno cene a tema, come quella in programma sabato 8 agosto, a base di piatti valtellinesi. Domenica 9 agosto è prevista la super tombolata alle 21. Giovedì 13 agosto è invece in programma una serata dedicata ai giovani. Nel menù invece è previsto il pulled pork.

Ferragosto giornata clou

La giornata clou sarà però quella di Ferragosto. Alle 11.15 la Messa per i 50 anni di sacerdozio di don Eugenio Carminati. Seguirà il pranzo in oratorio, mentre nel pomeriggio giochi sul campo e gonfiabili d’acqua per i bimbi. Alle 18 la Messa celebrata dall’arcivescovo Mario Delpini, che sarà l’ospite speciale. Alle 19 aprirà la cucina e alle 21.30 serata con giochi e ruota della fortuna. Chiuderà tutto lo spettacolo di fuochi d’artificio alle 23. Si potranno offrire prodotti per i premi da usare nella ruota della fortuna e torte da rivendere durante la festa.