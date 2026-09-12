“Festa del santuario”, l’unione fa la forza: quest’anno c’è anche la gara di corsa

La “Festa del santuario” di Guanzate è pronta a entrare nel vivo.

“Festa del santuario”, il programma

L’evento, organizzato dall’associazione Amici del Santuario, è iniziato giovedì 10 settembre, alle 19, con il bar. Alle 21 musica dal vivo con Blasco Liga (tributo a Vasco Rossi e Ligabue). Per i più piccoli, sempre alle 21, cinema all’aperto con maxischermo in cortile. Venerdì, dalle 19, erano previsti la cena e, alle 21, ballo liscio con l’Orchestra Beghini. Oggi, sabato 12 settembre, inizieranno due giorni da incorniciare con la “Sanctuary Dance Night”: alle 19 cucina e pesca di beneficenza. A seguire, dalle 21, “A night of light, shadows and motion”: revival 80 e 90, Edm, musica latina, trap e molto altro. La manifestazione proseguirà anche domenica 13 settembre.

“Come ogni anno cerchiamo sempre di fare del nostro meglio per offrire ai presenti una serie di iniziative interessanti – specifica Piero Sordelli, presidente dell’associazione Amici del Santuario – Particolare attenzione è stata data ai giovani ma non solo. Ad esempio, nell’edizione 2026, tutt’ora in corso, abbiamo siglato una sinergia importante con l’Osg per la realizzazione di una gara di corsa”.

Gara di corsa

Il tutto, all’interno del ricco programma di oggi. Si inizierà alle 7 con la colazione in santuario. Due ore più tardi, esposizione della collezione di bustine di zucchero di Stefano Clerici, candidato al Guiness World Records. Alle 9.30 campionato provinciale di corsa su strada (primo trofeo “Il Cortile” e primo trofeo “Santuario di Guanzate”). Alle 12.15 pranzo all’ombra del santuario e, nel pomeriggio, letture animate e baby dance con Un sabato da favola (alle 16 nel cortile). Alle 18.30 apertura della cucina e intrattenimento musicale con Saverio Masolini. Alle 22.40 estrazione dei biglietti della lotteria. Gran finale alle 23: spettacolo pirotecnico. “Non è facile realizzare la festa perché richiede sempre molte energie e il numero di volontari è limitato – prosegue Sordelli – Noi continuiamo a puntare in alto: vorremmo portare la gara di corsa al livello regionale già a partire dal prossimo anno”.