Festa della Donna: 101 screening gratuiti in ambulatorio

Festa della Donna: grande successo per l’iniziativa dell’ambulatorio Il Sorriso di Albavilla che ha erogato screening ECG gratuiti a tutte le donne. Sono stati ben 101 gli esami fatti ieri mattina, domenica 8 marzo.

Grande successo

L’iniziativa è stata proposta dall’ambulatorio «Il Sorriso» grazie all’impegno della responsabile assessore Angela Bartesaghi, con la collaborazione dell’associazione Cuore in Erba onlus a sensibilizzare sull’importante tema della prevenzione con un bell’omaggio per tutte le donne. Gli esami sono stati eseguiti dalla cardiologa Tiziana Broffoni con il cardiologo Aldo Ferrari di Cuore in Erba e le infermiere Fulvia Ferrari ed Emanuela Colombo (nella foto l’assessore Bartesaghi con il personale volontario intervenuto).

La risposta alla bella iniziativa è stata notevole, con ben 101 elettrocardiogrammi eseguiti nella mattinata: la paziente più anziana è una donna del 1934; la più giovane è del 2002, a mostrare come tante donne di tutto il territorio hanno prontamente risposto alla prevenzione.

A tutte le partecipanti è stato consegnato un omaggio floreale: la mimosa, fiore simbolo della giornata dedicata alle donne, grazie alla bella collaborazione con il Circolo Ricreativo Albavilla, rappresentato dal presidente Pietro Marcotriggiano.