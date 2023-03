In occasione della Giornata internazionale della donna presso il Teatro San Teodoro di Cantù verrà messo in scena lo spettacolo "Fiori di Loto - storie di Donne Resilienti in Musica".

Festa della donna: a Cantù va in scena lo spettacolo "Fiori di Loto"

L’Amministrazione comunale - Assessorato alle Pari Opportunità in collaborazione con l’associazione Lo Stato Dell’Arte, organizza giovedì 9 marzo dalle 10.15 lo spettacolo “Fiori di Loto – Storie in musica di donne resilienti” presso il teatro comunale San Teodoro di Cantù, via Corbetta. Un’occasione per sensibilizzare i giovani e favorire il radicamento della cultura di pari diritti tra uomini e donne in occasione della Giornata internazionale della donna “8 marzo”.

L’esibizione vedrà la partecipazione degli alunni delle classi 3A e 3D dell’Istituto Comprensivo Cantù 1, della classe 3A dell’Istituto Cardinal Ferrari e delle classi 3A e 3B dell’Istituto Santa Marta, oltre ad alcuni studenti dell’Istituto ENAIP e del Liceo Artistico Fausto Melotti.

Le voci di Mia Martini, Lady Gaga, Madonna, Rosa Balistreri sono protagoniste di un concerto spettacolo dedicato alla resilienza delle donne e alla possibilità di riscatto che passa anche attraverso un canale potente come la musica.

In collaborazione con il Liceo Artistico Fausto Melotti e Telefono Donna, prosegue, inoltre, il progetto Artemisia non si ferma, dedicato al lungo e non concluso cammino del riconoscimento dei diritti delle donne.

Nell’ambito progettuale, in occasione della Giornata internazionale della donna 2023, gli studenti della classe 3F hanno realizzato la seconda edizione delle T-shirt dedicate all’8 marzo, con la rappresentazione di quattro soggetti differenti. Le magliette verranno esposte nei negozi canturini aderenti - collocati, idealmente, tra Largo Adua, via Dante, Via Volta, via Matteotti, via Carcano.

Un progetto articolato che concluderà l’Anno Scolastico 2022/2023 con l’incontro con l’autrice Viola Ardone, in dialogo sul romanzo Oliva Denaro, ispirato alla figura di Franca Viola, prima donna in Italia ad aver rifiutato il matrimonio riparatore, in programma nel mese di maggio presso il Teatro San Teodoro.

Programma

Ore 10.15 Saluto Autorità;

Ore 10.20 lettura poesia Grazie al Tuo Sorriso di Samuele Cappellini

Ore 10.30 Fiori di Loto – Storie in musica di donne resilienti, con le artiste Sue, Laf e Sara Velardo;

Dalle ore 11.30: