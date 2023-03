Oggi è la Festa della donna e il mese di marzo è il mede dedicato alla consapevolezza sull'endometriosi, così Asst Lariana ha deciso di istituire una giornata di appuntamenti gratuiti per la diagnosi di questa patologia.

Festa della donna: appuntamenti gratuiti per l'endometriosi con Asst Lariana

Per le prenotazioni, aperte dal 20 marzo, sarà necessario contattare il numero 031 585 9785, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15 e dalle 17 alle 18. Gli appuntamenti - dedicati a tutte le donne con sintomi riconducibili all’endometriosi - si svolgeranno poi nella giornata del 27 marzo dalle 15 alle 18 all’ospedale Sant’Anna, a San Fermo della Battaglia.

"L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica il cui sintomo principale è il dolore pelvico cronico che si manifesta durante le mestruazioni e i rapporti sessuali. Talvolta può essere asintomatica e manifestarsi con infertilità" osserva il dottor Paolo Beretta, primario della Ginecologia-Ostetricia di Asst Lariana.

Si stima che circa il 25% delle donne giovani con dolore pelvico cronico abbiano l’endometriosi. Inoltre, le donne che hanno la madre o una sorella affetta da endometriosi hanno un rischio di sviluppare la malattia 7 volte maggiore rispetto alla popolazione generale, ponendo le basi di una possibile componente familiare della patologia. L’endometriosi è una malattia molto diffusa: la sua incidenza è infatti sovrapponibile a quella di altre malattie note, come il diabete, ma al contrario di quest’ultima, resta tutt’oggi ancora poco conosciuta e riconosciuta, nonostante si stimi affligga 176 milioni di donne nel mondo, 14 milioni in Europa e 3 milioni in Italia (Fonte Ministero della Salute). È una patologia della donna in età fertile e presenta un picco di incidenza tra i 25 e i 35 anni, anche se ormai è sempre più frequente un aumento di casi fra le giovanissime e le adolescenti.