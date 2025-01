Festa della Giubiana: corteo medievale per le vie del paese. Lo organizza ad Albavilla il Gruppo I Paisan.

Corteo medievale e rogo della Giubiana

Sabato 1 febbraio torna ad Albavilla la Festa con il rogo della Giubiana, organizzata come sempre dal Gruppo "I Paisan" in località Carcano. A partire dalle 18:30 presso la sede del sodalizio in via per Carcano 71/A Albavilla, si potranno degustare il tradizionale "risott cun la lùganiga" , salamelle con patatine, la cotizza e il vin brulé. Alle 21:00 circa, il corteo medievale degli inquisitori partirà dalla chiesetta di Corogna in direzione Parco delle Noci antistante la sede dei Paisan, dove avrà luogo il processo, che culminerà con la condanna al rogo e a seguire lo spettacolo pirotecnico. Una serata che ripercorre la tradizione lombarda dell'ultima settimana di gennaio. (Nella foto un momento della passata edizione)

Ingresso libero, la cittadinanza è invitata. informazioni: 334/9271730 o 349/1928669.