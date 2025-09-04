Festa della Madonna Addolorata, appuntamenti religiosi a Uggiate

Uggiate con Ronago è pronto a rinnovare fede e tradizione in occasione della Festa della Madonna Addolorata.

Festa della Madonna Addolorata

Per i fedeli e i devoti del paese e non, da lunedì 8 a venerdì 12 settembre, via Matteotti sarà animata dal rione Madunina per la Festa della Madonna Addolorata. Ecco gli appuntamenti: da lunedì 8 a venerdì 12 settembre, alle 20, recita del rosario in via Matteotti; sabato 13 settembre, alle 20.30, recita del rosario sempre nel rione Madunina. Dalle 18.30, invece, aperti bar e cucina in piazzale Europa, a Uggiate, per gustare piatti della cucina classica.

Trippa d’asporto

Se interessati, è possibile prenotare porzioni di trippa d’asporto entro domani, venerdì 5 settembre chiamando i numeri 031-948721 (dalle 9 alle 11) e 320-9212842. Ad allietare la serata ci sarà la Filarmonica Santa Cecilia.

Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia di Uggiate per i restauri della volta centrale della chiesa.