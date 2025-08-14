Festa della Madonna della Noce, stasera l'intitolazione dell'auditorium a don Costante

Chiesa

Ci sarà il concerto del giovane talento Andrea Molteni

Entrano nel vivo i festeggiamenti dedicati alla Madonna della Noce

Momenti di preghiera, ma anche di svago

E' entrata ormai nel vivo la Festa del santuario di Santa Maria della Noce a Inverigo, con momenti di condivisione come cene in oratorio, serate danzanti, tornei di burraco, di scopa e sportivi. Ma anche messe, preghiere di suffragio e concerti musicali. Oggi, giovedì 14, alle 17.30 verrà celebratala messa prefestiva alle 18, preceduta dalla recita del rosario. Poi ci sarà la serata dedicata all'ex parroco don Costante Cereda.

L'auditorium porterà il nome di don Costante

L'appuntamento è alle 21 in auditorium, con il concerto di Andrea Molteni. E' un giovane talento di 27 anni, che sta sviluppando la propria carriera internazionale con regolari esibizioni in Cina, Australia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, Singapore e Italia. A Inverigo proporrà opere di Bach, Beethoven, Brahms e Liszt. Prima però della sua esibizione, ci sarà l'intitolazione dell’auditorium Piccolo Teatro Santa Maria a don Costante.

Venerdì giornata di chiusura

Domani, venerdì 15 agosto, messa alle 8.30 e messa alle 11.15 celebrata da don Marco Molteni nel suo quinto anniversario di ordinazione sacerdotale. Seguiranno il pranzo in oratorio e, dalle 15, giochi sul campo e gonfiabili. Alle 16 recita del rosario, alle 18 messa e alle 20.30 processione. Al temine giochi con la ruota della fortuna e alle 23, a chiusura della manifestazione, spettacolo di illusione.