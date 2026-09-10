Festa della Madonnina, il programma degli appuntamenti

Fede, momenti di condivisione e divertimento all’ombra della chiesa di Lurate: la Festa della Madonnina una tradizione che si rinnova di anno in anno e richiama intorno a sé un numero di fedeli sempre crescente.

Festa della Madonnina

L’inizio delle celebrazioni è stato lunedì 7 settembre, alle 18.30, con i vespri della festa. Martedì 8 settembre, invece, la messa. Funzione religiose venerdì 11 settembre. Lo stesso giorno, dalle 14 alle 17.30 le confessioni per i ragazzi frequentanti le medie. Alle 20.30, celebrazione penitenziale. La tradizione entrerà nel vivo sabato 12 settembre: dalle 17 trippa da asporto. Un’ora dopo, messa. A seguire, immancabile come in passato, la benedizione dei veicoli davanti alla chiesina e, al termine, un grande aperitivo nel giardino parrocchiale.

Un ricco programma

La domenica, infine, si aprirà, alle 10.30, con la messa della Natività di Maria: celebrerà don Nello Pozzoni, già parroco a San Luigi e che festeggia il sessantesimo di ordinazione sacerdotale. La festa, però, non si esaurirà qui: a seguire è previsto il pranzo comunitario.

Alle 15 benedizione degli zaini e, alle 20, processione con simulacro di Maria Bambina: presiederà monsignor Franco Agnesi, vicario generale della diocesi di Milano. Lunedì 14 settembre messa di suffragio di tutti i defunti della parrocchia.