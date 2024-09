Festa della Madonnina, una tradizione sempre apprezzata

La tradizione, a Lurate Caccivio, non si ferma nonostante il maltempo.

La Festa della Madonnina aggrega

Bene la Festa della Madonnina organizzata in oratorio a Lurate seppur, a causa della pioggia, il programma è stato parzialmente rivisto. Quello che importa, però, è che la voglia di stare insieme, tra appuntamenti religiosi e di svago, ha prevalso. Un’unione di forze in grado di suggellare un piccolo successo. "Sabato 7 settembre, anche se non ha piovuto, il tempo era comunque incerto - commenta la volontaria Carla Adamoli - Nonostante questo, 200 persone erano presenti alla cena. Bene anche il proseguimento col Dj set organizzato dall’“Associazione Genitori Associati”, preceduto dall’esibizione di Sportinsieme. Abbiamo terminato quasi tutto quello che avevamo preparato". Più difficile la situazione del giorno successivo, a causa della continua e battente pioggia. La parte religiosa si è tenuta in chiesa, sia la messa che, originariamente, doveva svolgersi all’aperto sia la processione. "Abbiamo avuto 80 persone che si sono prenotate per pranzo - prosegue Adamoli - In molti hanno voluto fermarsi per il burraco e la torta virtuale".