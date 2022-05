L'iniziativa

La nostra iniziativa riscuote sempre più successo e quest'anno si allarga anche a Primacomo.it.

Da oggi, sabato 7 maggio 2022, tanti, tantissimi messaggi di amore, disegni e foto invadono le pagine del Giornale di Cantù, Giornale di Erba e Giornale di Olgiate, in occasione della festa della mamma.

Festa della mamma: migliaia di messaggi sui nostri settimanali e online

Tanti auguri mamma è la storica iniziativa del Gruppo Netweek, che da vent’anni raccoglie i messaggi di auguri per la festa della mamma, coinvolgendo le scuole del territorio e i lettori del nostro giornale in collaborazione con i nostri sponsor: Centro Mirabello per il Giornale di Cantù, Qi Bio per il Giornale di Erba e Studio dentistico Tradate per il Giornale di Olgiate.

Nella gallery trovate una carrellata di messaggi arrivati per Primacomo.it. Ci auguriamo che le tutte le mamme si potranno commuovere leggendo i dolci messaggi che i figli, grandi e piccoli, hanno dedicato loro.