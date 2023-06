Oggi, venerdì 2 giugno 2023, a Cantù in piazza Garibaldi si sono tenute le celebrazioni per il 77esimo anniversario della Festa della Repubblica Italiana.

Festa della Repubblica a Cantù, Molteni: "Oggi il pensiero va ai nostri connazionali emiliani e romagnoli"

Le celebrazioni hanno avuto inizio alle 9.45 in piazza Marconi con l'avvio del corteo che percorrendo via Roma si è recato in piazza Garibaldi. A quel punto ha preso la parola il vicesindaco Giuseppe Molteni:

"A tutti i qui presenti va il mio ringraziamento per essere qui a festeggiare il 77esimo anniversario della nostra Repubblica. Era il 2 giugno 1946 quando il popolo italiano alle urne ha scelto la democrazia come forma di Stato.

In quest'occasione vogliamo commemorare la nascita della Repubblica italiana e riflettere sui valori e sui principi fondamentali che la rappresentano. Il 2 giugno è il ricordo di quanti si sono sacrificati per permetterci di vivere nel nostro Paese. Uno sparti acque verso un nuovo inizio segnato dall'opera di ricostruzione materiale e morale dell'Italia. Con impegno e duro lavoro donne e uomini hanno trasformato la nostra nazione nel paese che tutti conosciamo e che tutti noi amiamo.

Ma oggi riconosciamo il meritato valore che la festa della repubblica incarna e rappresenta per la nostra storia? Siamo davvero consapevoli di ciò che hanno fatto coloro che si sono trovato tra le mani le macerie di un paese. Oggi il pensiero corre ai nostri connazionali emiliani e romagnoli che stanno affrontando mille difficoltà per ripartire. Oggi dobbiamo ricordare chi ha perso tanto di ciò che aveva costruito".

La ricorrenza è proseguita con l'arrivo in corte san Rocco per il concerto dell'Orchestra dʼArchi “La Giovanile” ensemble “Cellibelli”, a cura della Nuova Scuola di Musica.