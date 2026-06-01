Festa della Repubblica con speciale invito a ragazze e ragazzi diciottenni

La Festa della Repubblica è un momento che, a Olgiate Comasco, coinvolge in particolare ragazze e ragazzi che nel 2026 compiono o hanno già compiuto il diciottesimo anno di età.

L’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana

In occasione degli 80 anni della Repubblica Italiana, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare alla celebrazione ufficiale. Il programma organizzato per la serata di martedì 2 giugno prevede l’inizio della cerimonia alle 20.45 al centro congressi Medioevo, in via Lucini.

Il programma

Aprirà l’evento l’esibizione della Mini Band del Corpo musicale olgiatese. Poi il saluto e il discorso del sindaco Simone Moretti. Quindi l’intervento dei neodiciottenni e del Consiglio comunale dei ragazzi. Ai diciottenni il Comune cosnegnerà una copia della Costituzione della Repubblica Italiana e la bandiera tricolore.

L’invito ai diciottenni

Proprio l’Amministrazione comunale sprona ragazze e ragazzi a partecipare. “18 anni rappresentano un traguardo importante nel percorso di ogni cittadino: nuovi diritti, nuovi doveri e nuove responsabilità verso la propria comunità. Saremo lieti di averti tra i protagonisti delle iniziative in programma martedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. Sarà l’occasione per conoscerci personalmente e consegnarti una copia della Costituzione della Repubblica Italiana”. Il Comune chiede ai diciottenni la gentilezza di confermare la partecipazione all’evento, contattando la biblioteca comunale al numero 031-946388.