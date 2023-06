Ricorre oggi il 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana e per l'occasione, come di consueto, il Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura di Como, ha deciso di conferire le "Medaglie d'Onore" e le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

Festa della Repubblica: consegnate le Medaglie d'Onore e le onorificenze "Al Merito"

Le celebrazioni, tenutasi nella mattinata odierna, hanno visto prima di tutto il conferimento delle “Medaglie d’Onore” ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti, riconosciute ai seguenti militari nati in provincia di Como:

Sig. Giuseppe Ballerini , nato ad Olgiate Comasco il 2 aprile 1921 - Militare, deceduto, deportato dal 9 settembre 1943 al 15 maggio 1945, ed internato nel Campo di Prigionia STALAG XVIII (18^) C.

Nella medesima occasione sono state conferite, altresì, le onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” ai seguenti insigniti, di cui si allega il curriculum vitae.

Onorificenza di Cavaliere

- Sig. Carlo Pellegrini, residente a Senna Comasco, con la motivazione: "Il Cavaliere Pellegrini ha favorito le condizioni perché una parte numerosa della comunità locale di Senna Comasco potesse condividere momenti di aggregazione, dimostrando attenzione nei confronti degli altri, in particolar modo dei giovani, avendo a cuore l’integrazione e il coinvolgimento delle persone più fragili.

- Sig. Gregorio Mancino, residente a Mariano Comense, con la motivazione: "Il Cavaliere Mancino mette a disposizione il suo talento per scopi benefici, contribuendo all’attività di diverse associazioni quali Amref, Unicef, Telethon, Emergency, Medicuore, Omeart e, in particolare, svolgendo numerose perfomance in ospedali italiani ed esteri per le quali ha ottenuto riconoscimenti anche internazionali."

Onorificenza di Ufficiale

- Questore di Como, dott. Leonardo Biagioli, per la sua lunga carriera e i servizi offerti.

Onorificenza di Commendatore

- Dott. Fabio Banfi, residente a Comerio (VA), direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana di Como premiato per il suo impegno in questi anni.

- Col. Dott. Giuseppe Coppola, residente a Como, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Como premiato per la sua lunga carriera e il suo impegno in ambito sociale.

- Dott. Giancarlo Longhi, residente a Tavernerio, da oltre 25 anni opera nel settore ambientale dedicando la propria professionalità nella tematica della valorizzazione dei rifiuti.