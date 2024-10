Festa dell'autunno a Somaino per aiutare la parrocchia

Festa dell’autunno a Somaino, due giorni di convivialità e animazione per aiutare la parrocchia di Olgiate Comasco.

Due giornate in oratorio

L'appuntamento è ormai tradizionale e comincerà sabato 12 ottobre, a partire dalle 18 nel salone San Giuseppe dell’oratorio situato nella frazione olgiatese: aperitivo, servizio bar, le pietanze cucinate dal crotto e le immancabili caldarroste. Domenica 13 ottobre il primo appuntamento è col pranzo a base di polenta e spezzatino, polenta e zola, polenta con salamino o wurstel, piatti accompagnati da bevande, caffè e col dolce finale (su prenotazione, con invito particolare alle famiglie dei bimbi di quinta primaria), alle 12.30.

Pranzo su prenotazione: posti subito esauriti

Menù fisso a 10 euro , con prenotazione da effettuare entro mercoledì 9 ottobre. E le richieste degli ultimi giorni hanno praticamente esaurito i posti: raggiunta quota 150 commensali.

L'impegno dei volontari al crotto

Dalle 15.30 in funzione il bar e ancora caldarroste a volontà. In serata, tutti a tavola per scegliere tra le proposte dei volontari attivi al crotto. Il menù sciorina salamelle, wurstel, costine e patatine fritte, trippa e birra. Inoltre, organizzato anche il banco vendita con alcuni prodotti come formaggi tipici, salami e dolci. Nell’ambito della festa saranno offerti momenti di animazione. La Festa dell’autunno abbina la voglia di stare insieme con l'opportunità di dare una mano alla parrocchia dei Santi Ippolito e Cassiano. Il ricavato dei due giorni di festa, infatti, contribuirà al sostentamento delle attività parrocchiali e dell’oratorio olgiatese.