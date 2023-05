La tradizionale Festa delle api ritorna a settembre a Ponte Lambro. L’annuncio viene dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, in coincidenza con la Giornata mondiale delle api che si celebra annualmente il 20 maggio.

Festa delle api a Ponte Lambro: grande ritorno a settembre

La notizia riguarda proprio l'appuntamento di fine settembre dedicato al mondo delle api e dell’apicoltura che, dopo tre anni di interruzione a causa della pandemia, ritorna nel territorio erbese. Cambia però la location: da Erba - dove l’iniziativa si era tenuta nelle precedenti 11 edizioni, dal 2009 al 2019 - la ‘Festa delle Api’ si sposta a Ponte Lambro e per la precisione a Villa Guaita. Dichiarano Moreno Casotto e Loris Galliani che, per conto del Circolo Ambiente “Ilaria Alpi”, stanno seguendo l'organizzazione dell’evento, in collaborazione con un gruppo di apicoltori locali: “La ‘Festa delle Api’ si terrà il 23 e 24 settembre negli spazi di Villa Guaita di Ponte Lambro, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale di Ponte Lambro a cui abbiamo chiesto il patrocinio. Si tratta di una due giorni di eventi dedicati al mondo delle api, dell’apicoltura e dell’agricoltura sostenibile. Ci saranno momenti di approfondimento sul mondo dell’apicoltura, le degustazioni dei mieli, le animazioni per bambini. Ovviamente non mancherà il mercato agricolo biologico: dal miele degli apicoltori locali, ai prodotti agricoli delle aziende biologiche del territorio”.

Le api, purtroppo, sono sempre più minacciate dall'inquinamento e dalla cementificazione. Per questo ogni anno, il 20 maggio si celebra la Giornata mondiale delle api, dedicata alla salvaguardia di questo importante insetto impollinatore che, come risaputo, è messo a rischio dall’uso dei pesticidi in agricoltura, dal riscaldamento globale, dalla siccità e dal consumo di suolo. Per questo durante la ‘Festa delle Api’ di settembre si approfondiranno questi temi, oltre a costituire un momento di svago e di acquisto di prodotti biologici coltivati e trasformati nel pieno rispetto dell'ambiente. L'appuntamento con la rinnovata ‘Festa delle api’ è quindi per l'ultimo weekend di settembre a Ponte Lambro.