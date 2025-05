Festa dell'infanzia a Villa Calvi: tanti laboratori per famiglie e bimbi

Appuntamento a Cantù per la festa dell'infanzia: tantissime attività organizzate per la giornata di sabato 10 maggio, in Villa Calvi.

Festa dell'infanzia 2025

Super ritrovo per la festa dell'infanzia, dalle 15.30 alle 18.30, al parco Martiri delle Foibe di Villa Calvi (via Roma 8). L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Cantù, prevede laboratori, attività creative e spettacoli dedicati ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie, con la partecipazione delle scuole dell’infanzia, degli asili nido e delle associazioni del territorio. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Dalle 18 spettacolo teatrale animato "Gugu il cavernicolo".

I laboratori e gli istituti partecipanti

Tantissime le attività organizzate per la festa dell'infanzia di quest'anno. Per cominciare, saranno previste dei laboratori legati al disegno, al movimento corporeo, alla cultura, alla musica e alla natura. Coinvolti diversi asili nido - "A piccoli passi", "Trottola", "Arcobaleno", "Il Colibrì nell'Arcobaleno", tutti di Cantù - e scuole dell'infanzia - come la paritaria parrocchia "San Michele Ets", quelle appartenenti all'istituto comprensivo Cantù 1 ("L'Aquilone", "Faro" e "Lanterna"), la paritaria "San Carlo Ets Fecchio", la "San Paolo" delle Suore Sacramentine, la "Angelo Caimi" di Vighizzolo, la "Ariberto da Intimiano" di Capiago Intimiano, la "San Giuseppe" di Cantù Asnago, a cui si aggiungono le scuole materne "Filippo Argenti", "Enrico Terraneo", "Il Sole" e "Piccoli passi" dell'istituto comprensivo di Cantù 3, quelle di Montorfano, Senna Comasco e Capiago Intimiano, e infine la scuola "Waldorf".

Le altre attività sociali

Biblioteca Comunale di Cantù "U. Bernasconi"

– Letture in erba. La biblioteca va al parco

Polizia Locale di Cantù

– Educazione stradale

Teatro San Teodoro – Mondovisione

– Costruiamo insieme strumenti per “Il circo dei piccoli”

Vigili del Fuoco Volontari di Cantù

– Pompieropoli

Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Cantù

– Primo soccorso per bambini

Comunità Pastorale "San Vincenzo" – Cantù/Intimiano

– Tutto cambia – tra forme e colori

Cooperativa Sociale "Progetto Sociale" – Cantù

– Geometrie familiari: 1 pezzo alla volta

Sportello "Edu_ca"

– Il viaggio di un seme che diventa fiore

Associazione Incontri – Mensa di solidarietà

– Spazio merenda

Comune di Cantù – Ufficio Istruzione e Asili Nido

– Accoglienza e coordinamento iniziativa