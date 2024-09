Festa dello sport nel parco comunale di Villa Peduzzi

Un giorno di aggregazione all'insegna della passione sportiva: a Olgiate Comasco torna la Festa dello sport.

L'impegno della Consulta dello sport

L'appuntamento è in programma sabato 14 settembre, a partire dalle 14. Location scelta per l'occasione è il riqualificato parco comunale di Villa Peduzzi. La festa avrà inizio alle 14, grazie all'impegno della Consulta dello Sport e Tempo libero di Olgiate Comasco.

Protagoniste le associazioni sportive

L’evento è organizzato dalla stessa Consulta, in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune di Olgiate Comasco. Per tutta la durata della manifestazione sarà in funzione il servizio ristoro, fruibile dalle 14, in sinergia con la Pro loco olgiatese.

Opportunità per conoscere più discipline sportive

La festa offre l'opportunità per conoscere l'ampio ventaglio di discipline sportive attive sul territorio olgiatese, grazie all'entusiasmo e alla competenza messe in campo da parecchie società sportive. Occasione per conoscere e per conoscersi in un contesto significativo come il parco comunale di Villa Peduzzi.