Festa dell’Unità: gli appuntamenti della seconda settimana

Prosegue la Festa dell’Unità 2026 organizzata dalla sezione cittadina del partito democratico a Cantù. Dopo l’intenso programma svoltosi settimana scorsa, domani, sabato 11 luglio, tra le 14 e le 23 Raggae Circus presenterà «Arci Terre e Libertà», con alle 18 uno spettacolo di giocoleria per grandi e piccini, a cui seguirà dj set. Alle 20.30 è invece in programma musica dal vivo e arti circensi con «Adriano Bono and the Raggae Circus». La rassegna di eventi proseguirà domani, domenica, con l’incontro aperto al pubblico, previsto alle 21, da titolo «Non c’è libertà senza sicurezza». Vi parteciperanno Franco Gabrielli, già capo della Polizia di Stato, Alessandro Alfieri, senatore del Partito democratico, Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd e Tiziana Elli, vicesegretaria nazionale Gd. Lunedì 13 luglio è invece in programma l’incontro con Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Regione Lombardia, sul tema «Abitare il futuro. Politiche per la casa e nuove sfide dell’abitare». Il giorno successivo, martedì, alle 21, una tavola rotonda coinvolgerà Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd in Lombardia, Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia e Savina Marelli, responsabile degli Enti locali per il Pd di Como, sul tema «Dalla Regione al territorio».

Gli altri appuntamenti

La rassegna di incontri proseguirà mercoledì alle 21 con un incontro che coinvolgerà Brando Benefei, europarlamentare del Partito democratico e co-relatore dell’AI Act, e Roberto Malamisura, consigliere comunale Pd a Cantù e docente di Informatica, sul tema «Dentro la rivoluzione dell’Intelligenza artificiale. Opportunità o minaccia». Giovedì il tema della serata sarà «Riflessioni sul fine vita», con una introduzione di Angelo Orsenigo e gli interventi di Alfredo Bazoli, senatore del Partito democratico, e Massimo Rossi, membro della Giunta dell’associazione Luca Coscioni. Venerdì, sul tema «Non è un paese per donne. Dai congedi al consenso: tutto ciò che la Destra non vuole», interverranno Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, Laura Boldrini, deputata del Pd, e Alberto Rossi, sindaco di Seregno. Ultimi appuntamenti in programma sabato 18 luglio, con alle 18 l’aperitivo con i Giovani Democratici e musica live alle 21; mentre domenica, alle 18 si svolgerà l’incontro con Stefano Catalano, professore di Diritto costituzionale all’Università di Verona, che interverrà sul tema «Progettare il futuro: i diritti dei minori. Diritti, tutele e nuove sfide educative».