Festa di Forza Italia

Licia Ronzulli alla Limonaia di Merone

Appuntamento politico per il partito di Berlusconi

Serata di festa quella di Forza Italia, guidata in provincia di Como dal commissario Mauro Caprani, in vista delle prossime elezioni. Alla limonaia di Merone sono arrivati i parlamentari, a partire da Licia Ronzulli che si è intrattenuta tutta la serata con la base del partito. Per la senatrice è stata l'occasione di ribadire il lavoro del partito in vista delle prossime elezioni politiche di domenica.