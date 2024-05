Festa di Santa Rita: come cambia la viabilità

La Polizia locale di Cantù informa i cittadini sui cambiamenti viabilisti per la Festa di Santa Rita.

Torna la Festa di Santa Rita

Dalle 6 di mercoledì 22 maggio alle 22 e comunque fino al termine della Festa di Santa Rita, ecco come cambierà la viabilità. Le vie interessate dalla manifestazione sono via Alla Chiesa, via Monforte e via Leopardi. Per quest’ultima - tratto stradale compreso tra l’intersezione di via Friuli fino a quella di via Alla Chiesa - viene istituito il divieto di transito escluso i residenti e i domiciliati, in via Leopardi (intersezione con via Alla Chiesa) istituzione dell’obbligo a sinistra per i veicoli provenienti da via Leopardi; per quanto concerne via Alla Chiesa (tratto stradale compreso tra vicolo Boccaccio e via Monforte) istituito il senso unico di marcia in direzione via Monteforte. Su questa verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato destro in direzione via Friuli.

Intersezioni stradali

Via Alla Chiesa - via Monforte: i veicoli provenienti da via Leopardi avranno l’obbligo di svolta a sinistra in via Monforte. Via Leopardi - via Friuli: i veicoli provenienti da via Friuli avranno l’obbligo di svolta a destra in via Leopardi in direzione via Marmolada.

La Polizia Locale, in qualsiasi momento lo riterrà utile e necessario, adotterà le opportune deviazioni del traffico veicolare, di controllo e per la regolamentazione della mobilità urbana, ovvero qualsiasi altro provvedimento idoneo per la risoluzione di eventuali problematiche di viabilità, ai sensi del Codice della Strada, combinato disposto dell’articolo 146, comma 1. Lo svolgimento della manifestazione, a tutti gli effetti normativi di legge, rimane sotto la totale responsabilità degli organizzatori e/o promotori, i quali dovranno attuare tutte le misure necessarie a prevenire danni a persone e/o cose, anche conseguenti al verificarsi di eventi o cambiamenti climatici di carattere temporalesco.