Festa di Sant'Anna: a Fabbrica Durini si prepara la 62^ edizione

Torna nella frazione, appuntamento in oratorio

Festa di Sant’Anna: la frazione di Alzate di Fabbrica Durini si prepara alla 62esima edizione della manifestazione organizzata dalla Comunità pastorale Beata Vergine di Rogoredo e grazie ai numerosi volontari che gravitano intorno all’oratorio, con patrocinio del Comune e contributo della Pro loco, oltre al sostegno di Bcc Brianza e Laghi.

Un appuntamento fisso per la frazione

La festa è un appuntamento fisso della frazione dal 1963 per celebrare la compatrona di Sant’Anna, la cui ricorrenza cade il 26 luglio. Come di consueto, l’appuntamento è dalla metà di luglio: a partire da sabato 19, infatti, saranno tantissime le iniziative che animeranno il centro sportivo fino al gran finale di lunedì 28. Anzitutto la musica dal vivo: sabato 19 con Mary Maffeis; domenica 20 con Omar Lambertini; venerdì 25 con Omar Codazzi; sabato 26 con Sonia Mori e domenica 27 con Matteo Tarantino. Gran finale lunedì 28 luglio con superospite Iva Zanicchi in concerto, seguita da spettacolo piromusicale.

Ma non solo: tornano anche gli appuntamenti tradizionali della Festa di Sant’Anna con il raduno trattori, domenica 20 dalle 10, il concerto bandistico mercoledì 23 alle 21 sul sagrato della chiesa di Sant’Andrea organizzato da Bcc Brianza e Laghi, e il ritrovo delle Ferrari domenica 27 dalle 10. Ci saranno anche i tornei di carte: gara di scopa d’assi con fasi eliminatorie il 21, 22 e 23 luglio e fasi finali il 24; con premi per i primi classificati e non solo.

Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi i servizi bar e ristorazione con pizzeria grazie ai volontari dell’oratorio. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla festa.