Festa di Sant’Anna al via oggi: si celebrano i 120 anni della parrocchia

Sessantatreesima edizione per la Festa di Sant’Anna: inizia oggi, sabato 18 luglio, a Fabbrica Durini. La frazione di Alzate si prepara a celebrare anche i 120 anni della parrocchia.

Tante iniziative: anche il logo della parrocchia e il miele celebrativo

La frazione di Fabbrica Durini si prepara al tradizionale appuntamento per celebrare la compatrona, organizzato dalla Comunità pastorale Beata Vergine di Rogoredo e grazie ai numerosi volontari che gravitano intorno all’oratorio, con patrocinio del Comune e contributo della Pro loco, oltre al sostegno di Bcc Brianza e Laghi. La manifestazione inizia oggi, sabato 18 luglio, e questa edizione sarà ancora più speciale: sarà infatti occasione per celebrare i 120 anni della parrocchia di Sant’Andrea e per l’occasione i volontari hanno realizzato un apposito logo che sarà il simbolo delle prossime manifestazioni.

Tantissime le iniziative che animeranno il centro sportivo di Fabbrica fino al 27 luglio: a partire dalle serate musicali con tanti grandi ospiti. Si inizia stasera, sabato 18 luglio, con Sonia Mori, domenica 19 Omar Codazzi e venerdì 24 ospiti speciali i New Trolls, a continuare la tradizione dei grandi nomi ospitati dall’oratorio. Sabato 25 ci sarà Graziano Cianni, domenica 26 i Rodigini e lunedì 27 dj set by Jayest con voce di Fabrizio Cimadoro e grande spettacolo piromusicale.

Non mancheranno poi gli appuntamenti tradizionali della festa: come il raduno dei trattori e delle Ferrari. Il raduno dei trattori sarà domenica 19: il programma della giornata prevede messa alle 9.45 in chiesa, arrivo di trattori e mezzi agricoli per le 10.30, con distribuzione dei gadget e partenza del corteo. A seguire aperitivo offerto, poi pranzo in oratorio (costo: 25 euro).

Domenica 26 torna il raduno di Ferrari con «Le rosse di Caprino» in collaborazione con la Scuderia Ferrari club di Caprino Bergamasco: si inizierà con la messa solenne alle 9.45, poi ritrovo alle 10.30 in oratorio, con partenza della sfilata alle 11.30, sosta alle 11.45 e arrivo alle 13 presso Genesi lounge bar per esposizione e pausa.

Mercoledì 22 sarà il giorno dei festeggiamenti per i 120 anni della parrocchia, con un ricco programma: alle 21, il sagrato della Chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Fabbrica Durini ospiterà il tradizionale Concerto Bandistico del Corpo Musicale «Mons. G. Nava» di Lurago: l’evento fa parte della Rassegna Musicale Bcc Brianza e Laghi, che prosegue già da alcuni anni e mira a valorizzare la tradizione musicale del territorio in un’importante occasione di incontro per tutta la comunità. Durante la serata sarà poi presentato ufficialmente il logo celebrativo per il 120° anniversario della fondazione della parrocchia di Sant’Andrea Apostolo: il simbolo accompagnerà tutte le manifestazioni promosse per ricordare questa significativa ricorrenza e testimoniare la storia, la fede e il cammino della nostra comunità.

Nella stessa occasione sarà inoltre possibile acquistare il miele celebrativo, realizzato con il nuovo logo, come ricordo di questo importante anniversario. La serata proseguirà con il taglio della torta celebrativa dedicata ai 120 anni della parrocchia.

Tornerà poi il torneo di scopa d’assi, al via dal 20 luglio e che proseguirà con le finali il 23 luglio. Per tutta la durata della manifestazione saranno attivi i servizi bar e ristorazione in oratorio. Le iniziative sono organizzate con grande impegno dal gruppo di volontari parrocchiali e anche grazie alla preziosa collaborazione, oltre che di comune e Bcc, delle Pro loco di Alzate e Anzano. Tutta la comunità è invitata a partecipare alle serate per celebrare insieme la Festa di Sant’Anna in questo importante anniversario per la parrocchia.