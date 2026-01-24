Festa d’inverno con il Gs Montesolaro

A Carimate torna, puntuale come ogni anno, la Festa d’inverno, organizzata dal Gruppo sportivo Montesolaro. Il 30 e 31 gennaio e il 1° febbraio sarà infatti grande festa alla palestra dell’oratorio di Montesolaro in via Muselle 1.

La 31^ edizione

L’appuntamento è ormai diventato una tradizione per il paese, tanto che quest’anno la Festa d’inverno sarà alla sua 31^ edizione.

Da oltre trent’anni infatti la società sportiva organizza questa manifestazione aperta ad atlete, atleti, staff, soci, genitori, sostenitori, tifosi e a chiunque voglia passare dei momenti in compagnia all’insegna dell’allegria, del divertimento, del buon cibo e della condivisione.

La manifestazione è nata nel 1995, in aggiunta alla tradizionale Festa dello Sport che si svolge da oltre 40 anni nel mese di giugno. Ideatori dell’iniziativa furono il presidente del Gs Montesolaro del 1994, Giancarlo Orsenigo, e Adalberto Formenti, presidente succeduto a Orsenigo nel 1995.

Un appuntamento per autofinanziarsi

Come per l’evento estivo, anche la Festa d’inverno è un’occasione per la società sportiva di raccogliere fondi. Spiegano dal direttivo del Gs Montesolaro:

«La Festa d’inverno ci permette di autofinanziarci come ormai stiamo facendo da diversi anni. Assieme alla Festa dello Sport, infatti, anche l’appuntamento di gennaio ci aiuta a coprire i costi di gestione e di manutenzione delle strutture che utilizzano i nostri atleti e che sono di nostra proprietà».

Il programma

La 31^ Festa d’inverno esordirà ufficialmente venerdì 30 gennaio dalle 20 e proseguirà nella serata di sabato 31. Dalle 20 di sabato alla palestra dell’oratorio di Montesolaro in via Muselle si potranno gustare piatti tipici brianzoli come salame cotto con lenticchie, cassoeula, brasato, trippa, stinco e polenta. Non mancherà la zona bar. A seguire, alle 21.30 si svolgerà la tradizionale tombolata con numerosi premi.

La Festa d’inverno proseguirà infine nella giornata di domenica 1 febbraio con il pranzo servito a partire dalle 12. Anche in questa occasione la cucina tradizionale lombarda farà da padrona. Alle 14 si terrà infine l’estrazione di biglietti della lotteria e il primo premio sarà un buono vacanza per due persone. Per prenotazioni è possibile contattare il 345.3764242 dalle 12 alle 21.