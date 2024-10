Festa grande con la nona edizione dell'Halloween Party

Festa grande a Olgiate Comasco nella serata di giovedì 31 ottobre con la nona edizione dell'Halloween Party.

Commercianti e associazione genitori

Halloween Party invita a uscire, a divertirsi e a gustare tante proposte gastronomiche. L'evento è cresciuto negli anni, confermandosi come una tra le proposte di maggior successo nel panorama degli eventi olgiatesi e capace di unire le forze tra un solido gruppo di commercianti in via San Gerardo e in via Luraschi e l'associazione genitori "La Lanterna". Inoltre, la festa è patrocinata dal Comune.

Il programma

Il programma prevede di tutto e di più per aggregare grandi e piccini in via San Gerardo, con invito particolare alle famiglie. Ristorazione, spettacoli, laboratori creativi e musica. Ricca la proposta gastronomica con l’adesione all’evento da parte di "Il buon pane", "La piadineria di Elena, Marco e Ale", Pasticceria Ghielmetti e Lucca", pizzeria "La Tentazione" e un truck kitchen. La prima proposta è per le 16: laboratorio di lingua inglese con centro studi "Eureka". Dalle 18 spazio a laboratori, spettacoli e personaggi a tema pirati insieme all’associazione genitori "La Lanterna".

Musica con Dj Botty e Dj Arthur

La colonna sonora della festa sarà la musica di Dj Botty e Dj Arthur Zuccarino, che intratterranno il pubblico nella piazza nei pressi della scuola primaria di via San Gerardo. Il "Teatro dei Sussurri" coinvolgerà i bimbi raccontando storie da paura. Non basta: come sempre, gli organizzatori hanno pensato al momento clou dell’Halloween Party: alle 21.30, fuori dalla scuola, giocoleria acrobatica e danza col fuoco. E lungo via San Gerardo trampolieri itineranti stupiranno i partecipanti.