La prima edizione della "Festa nelle vecchie corti" promette - meteo permettendo - sorprese di gusto. La sinergia tra "Vespa Club Olgiate Comasco" e circolo culturale "Dialogo"

"Festa nelle vecchie corti" di Olgiate: musica e sapori immersi nella storia

, in collaborazione con i comitati di quartiere e col patrocinio del Comune, regala un evento nuovo di zecca.

L’appuntamento è per la serata odierna, sabato 27 maggio, valorizzando quattro angoli cittadini: il centro congressi Medioevo e le frazioni Baragiola, Somaino e Rongio. Tutto questo, dalle 19, con l’intento di aggregare all’insegna di musica, gastronomia e anche un tuffo nella storia di Olgiate.

Ecco il programma definito dagli organizzatori: al Medioevo, insieme ai volontari del Vespa Club presieduto da Graziano Mirandi, musica disco anni Ottanta e Novanta, karaoke, aperitivi e menù con amatriciana, porchetta e dolce. A Baragiola, invece, nell’omonima via (antico monastero) disco music anni Ottanta e Novanta, piatti cucinati dalla trattoria "La Vigna": pizzoccheri, polenta e funghi, cinghiale e tartare di manzo. E ancora: a Somaino, in via della Scaletta (antico forno), concerto dei 7grani & friends, servizio cucina garantito da "Senza Glutine" (polenta & bruscitt, panino con la salamella). A Rongio, nell’omonima via, saranno protagoniste le canzoni di Vasco Rossi con la cover band Frank Mercuri e il menù lariano del «Civico 22» a base di risotto e pesce persico.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 27 maggio 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui