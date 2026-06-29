Festa paesana: al via la 41^ edizione da sabato

Edizione 41 per la Festa paesana organizzata dalla Pro loco ad Anzano: appuntamento dal 4 al 13 luglio al centro sportivo per nove giorni di iniziative. Musica, teatro, buon cibo, ma anche moto e sport saranno gli ingredienti della kermesse patrocinata dal Comune.

Ricco programma

Si inizia sabato 4 luglio con la serata musicale «Euforia Tribale», tributo a Elodie, Amoroso e Annalisa; a seguire dj set «Remember 2001».

Domenica 5 serata speciale organizzata con il Comune, dedicata al grande Lucio Battisti con il ritorno del cantautore Gianmarco Carroccia, che nel concerto «Emozioni» ripercorrerà i grandi capolavori dell’artista: i biglietti sono acquistabili su Vivaticket. «Si raccomanda l’acquisto con prevendita per questo evento, per evitare file – commenta il vicesindaco Lorenzo Salzano – L’iniziativa si innesta nel solco di eventi che l’Amministrazione porta avanti dallo scorso anno, iniziati con il concerto-evento al Mulino alla presenza di Mogol, divenuto cittadino onorario, e proseguito con visite illustri come quella del Maestro Mario Lavezzi e la presentazione del libro di Alice Montalbetti. Il concerto di Carroccia, che torna con piacere ad Anzano, sarà in questa occasione in forma completa con tutta la band per reinterpretare nel modo più fedele possibile le melodie e poesie del sodalizio artistico-musicale tra Mogol e Battisti. E’ attesa una massiccia presenza di pubblico per Carroccia, affermato a livello nazionale: per questo si raccomanda la prevendita, altrimenti l’acquisto dei biglietti sarà possibile al botteghino ma potrebbero esserci file».

Giovedì 9 torna il tradizionale appuntamento con il teatro dialettale per una serata di risate e divertimento. Venerdì 10 luglio nuova edizione per la CorriAnzano: la 17^ per la manifestazione podistica ludico-motoria di 6,6 chilometri. Iscrizioni dalle 18, al centro sportivo; partenza alle 20. A seguire serata musicale con «Rubami la notte», tributo ai Pinguini Tattici Nucleari. Sabato 11 musica dal vivo e balli con l’orchestra Roberto Polisano. Domenica 12 torna l’attesissimo Motoraduno interregionale, alla 17esima edizione: iscrizioni dalle 8, gadget per gli iscritti, premi a sorpresa, lotteria e musica dal vivo, motoaperitivo in Brianza, esibizione stuntshow alle 10 e alle 15, paddock interno con esposizione moto nuove e special e molto altro. Sono previsti premi per gruppo più numeroso, biker più anziano, moto con più chilometri, biker da più lontano e premio sorpresa. In serata si balla con l’orchestra Maurizio Medeo. Gran finale lunedì 13: musica dal vivo con Alien Cut, Koma e Zighi Man e spettacolo piromusicale. Come da tradizione torneranno cucina e bar per tutte le serate della manifestazione. Tutti sono invitati.

(Foto archivio)