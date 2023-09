Festa patronale a Erba: chiusi museo civico e biblioteca

La città si ferma in omaggio alla patrona.

A Erba giornata di festa

Venerdì, 8 settembre, Erba renderà omaggio a Santa Maria Nascente. La città si ferma in onore della patrona e per questo motivo il museo civico e la biblioteca resteranno chiusi ai visitatori. I due edifici pubblici torneranno accessibili sabato, 9 settembre, dalle 14 alle 18.

Laboratori al museo di Crevenna

Al museo civico di via Foscolo proprio sabato, 9 settembre, riprenderanno i laboratori didattici per bambini. Alle 15 si svolgerà "Una giornata da bambino celta": l'attività porterà alla scoperta della vita ai tempi dei Celti: i partecipanti potranno imparare a scrivere come l'antica popolazione e a realizzare piccoli gioielli da portare a casa. Il tutto grazie alla collaborazione con la Società archeologica comense.

Per prenotare: ire90maya@gmail.com.