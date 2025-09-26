Festa patronale: tanti appuntamenti in programma al centro sportivo

Anzano si prepara a un weekend ricco di eventi per celebrare la festa patronale di San Michele: le iniziative sono organizzate, come da tradizione, dalla Pro loco con il patrocinio del Comune e si articoleranno in questo fine settimana, sabato 27 e domenica 28 settembre, al centro sportivo di via Valera.

Al via domani sera

Si inizia domani, sabato 27 settembre: dalle 18, solo su prenotazione, si potranno ordinare da asporto i gustosi piatti della tradizione, preparati dai volontari della Pro loco: cassoeula, trippa, brasato (prenotazioni: 328/1587440). Dalle 19, si potrà cenare al centro sportivo con i piatti della tradizione. La serata proseguirà poi con tanti balli, a partire dalle 21, con la musica dal vivo del duo Eleonora e Andrea.

Domenica 28 settembre la festa avrà inizio dalla mattina: dalle 9 alle 17, bancarelle di hobbisti e artigianato al centro sportivo; attrazioni per i bambini; dalle 10.30 alle 11.30 possibilità di asporto solo su prenotazione dei piatti della tradizione e dalle 12 si potrà invece pranzare in sede. Anche per il pranzo in loco si consiglia la prenotazione.

In mattinata ci sarà anche la «Minimarcia di San Michele» organizzata da Agea con Pro loco e Comune: ritrovo alle 10.30 alla primaria «Perlasca» e partenza alle 10.45 con arrivo al centro sportivo. Costo di partecipazione: 5 euro a famiglia; possibilità di pranzo per bambini a 5 euro (lasagna, patatine e acqua) e tanti premi ai vincitori di diverse fasce d’età. Per tutta la giornata, al centro sportivo ci saranno poi giochi e intrattenimento; mercatino con bancarelle tra cui quella della scuola con torte e biscotti per sostenere i progetti scolastici. Il pranzo è soggetto a prevendita da richiedere alle rappresentanti di classe.

Le celebrazioni religiose

Da non dimenticare le celebrazioni religiose legate alla festa patronale, organizzate dalla Comunità pastorale Beata Vergine di Rogoredo. Sabato 27 settembre messa solenne alle 17.15; messa alle 9.30 domenica; celebrazione solenne lunedì 29 alle 20.30 con adorazione e benedizione eucaristica.