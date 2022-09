Festa Santa Maria Nascente

A Erba si ricorda Maria Bambina con la festa dell'8 settembre

Continuano gli appuntamenti della festa patronale di Santa Maria Nascente

Oggi, domenica 11 settembre, alle 20.30, dopo la festa degli anniversari ci sarà la processione dalla Chiesa prepositurale: processione con la statua della Madonna del Rosario percorrendo via G. Majnoni, Via Battisti, via Porta, via Trento, via Battisti, via G. Majoni, Piazza Prepositurale, e conclusione in Chiesa prepositurale.

I fedeli sono invitati ad esporre alle finestre delle case lungo il percorso della processione qualche drappo e qualche lume come segno di onore e devozione alla Beata Vergine Maria.

Intanto continua fino al 23 settembre la mostra inaugurata l'8 settembre presso la Casa della Gioventù dal titolo "Giovani protagonisti, il coraggio di affrontare le sfide del nostro tempo" (chi volesse visitarla può chiamare il numero 031-641070 dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 19). Nella foto l'inaugurazione di giovedì

Domani, lunedì 12 settembre alle 20.30 al cimitero maggiore messa in suffragio dei defunti.

Venerdì 16 settembre alle 20.30 nella chiesa di Sant'Eufemia incontro testimonianza con la Piccola sorella Valeria Testori sulla figura di Charles de Foucauld.