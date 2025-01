Festa speciale per ricordare Mattia a un anno dalla sua scomparsa

"Capazza Ci 6?": è questo il titolo della festa-commemorazione che il gruppo di amici storici ha deciso di organizzare per Mattia Castelnuovo, il giovane 37enne, per anni capitano dell’Erbese calcio, scomparso il 7 gennaio 2024 per colpa di un male incurabile.

Serata speciale

Una specie di festa in piazza Mercato a Erba fissata per domani, 6 gennaio 2025, da qui "Ci 6", ma anche perché il 6 gennaio è stato il suo ultimo giorno di vita, perché il 6 è stato per tanti anni il numero sulla sua maglia di calcio, e perché il "Capazza", questo il suo soprannome, in realtà c’è ancora. "Questa festa è per lui, ma anche per noi – scrivono gli amici sulla locandina – Per ricordarci che l’amicizia, quella vera, non finisce mai".

"Ci sembrava un nome molto giusto, sensato, immediato, per raccontare il momento che vogliamo fare, di ricordo, ma anche di festa – ha sottolineato Simone Severgnini a nome di tutto il gruppo di amici - La serata partirà con un momento di ricordo di Mattia: ogni componente del nostro gruppo di amici sta mettendo in campo le proprie capacità e competenze, trenta amici che provano a organizzare questo momento. Sarebbe bello che fosse uno dei tanti momenti di ricordo: purtroppo come città abbiamo appena perso un altro giovane padre, Pierpaolo Garofoli, ma anche Paolo Marieni lo scorso anno e Guido Carboniello (Guido Style, musicista e produttore erbese che aveva collaborato anche con J-Ax, ndr) nel 2022, uno dei pochi artisti del nostro territorio arrivato a fare cose nazionali. Purtroppo abbiamo già perso troppi giovani troppo presto e spero che questo sarà il primo di una ricorrenza da mantenere, ma che serva anche da stimolo per ricordare tutti, come società civile che si prende cura e che non dimentica".

Appuntamento il 6 gennaio

L’appuntamento è dunque in piazza Mercato lunedì 6 gennaio dalle 18 alle 22. Dopo la commemorazione vera e propria ci saranno due ore di dj set di dj Zeta aperto a tutti, per coinvolgere e condividere: "Un momento pubblico, civico, aperto a tutta la cittadinanza: ci sarà un risotto grazie a Mercato 38, noi faremo il vin brulè e si starà insieme".

Ma si farà anche beneficenza: "Ci saranno delle magliette stampate con una citazione della canzone che io e mio fratello Tommaso abbiamo scritto proprio per Mattia, “Se la gioia raddoppia il dolore si smezza” e anche tutto quello che verrà raccolto durante la serata andrà a favore dell’associazione Ancora. Ne abbiamo parlato con Laura Pina, la compagna di Mattia, e abbiamo deciso che anche lui sarebbe stato contento di vedere la beneficenza rimanere sul nostro territorio".

Dunque invito aperto a tutti: ci si trova in piazza Mercato per ricordare Mattia Castelnuovo con il sorriso e facendo del bene.