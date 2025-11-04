Festa dell’Unità nazionale, il sindaco lancia un appello per la pace

Un appello di pace, ad esserci. Un appello condiviso lanciato durante la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

L’appello durante i festeggiamenti per l’Unità nazionale

E’ stata la sindaca di Lurate Caccivio Serena Arrighi a rivolgersi ai presenti durante la cerimonia che, quest’anno, si è tenuta sabato 2 novembre. Moltissimi i presenti che hanno voluto presenziare, dai semplici cittadini ai sodalizi, senza dimenticare le Associazioni d’Arma.

Il discorso del sindaco

“Ricordare non basta. Non basta issare bandiere o deporre fiori. Ognuno di noi deve essere custode della memoria, perché la memoria diventi impegno. Davanti ai nostri Caduti, anche delle guerre di oggi e di chi cade in servizio, dobbiamo rinnovare un patto di comunità: ciascuno, nel proprio ruolo, è chiamato a difendere e diffondere i valori della libertà, della giustizia, della pace e della democrazia. Solo così potremo continuare ad avere un unico grande orizzonte: la pace, che non è retorica, ma è diventata un’urgenza morale e politica”.