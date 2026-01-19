Feste finite, ma c’è ancora tempo per visitare il presepe al santuario

Feste finite ma è ancora possibile visitare il presepe del santuario di Guanzate. C’è tempo sino a domenica 25 gennaio, tutti i giorni, dalle 14.30 alle 16.30.

Presepe in santuario

Dall’8 dicembre, giorno dell’inaugurazione, l’affluenza è stata straordinaria, moltissimi visitatori sono accorsi sia dai paesi limitrofi che da località ben più lontane apprezzando l’opera che gli amici del presepe hanno realizzato. «Tra gli aspetti più apprezzati dai visitatori, molti dei quali ritornano ormai tradizionalmente ogni anno c’è il fatto che il tema è sempre diverso di anno in anno, offrendo spunti di riflessione e meditazione e la presenza costante dei volontari che, oltre ad accogliere i visitatori, sono sempre disponibili a raccontarne i dettagli.